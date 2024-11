Com dor? Faça este teste para saber se o nervo ciático está inflamado

A maioria dos casos se resolve no período de quatro a seis semanas, mas você pode ter de esperar até 90 dias para se recuperar completamente. Por isso, o indicado é seguir as orientações médicas, ter paciência e colaborar com o tratamento. A depender da gravidade do seu caso, o médico tem as seguintes estratégias à disposição:

Orientações posturais (como levantar-se, sentar-se, melhor posição para dormir);

Medicamentos (analgésicos e anti-inflamatórios);

Reabilitação física (fisioterapia, RPG, entre outras práticas físicas para fortalecer e alongar os músculos da região, evitando a compressão das raízes nervosas);

Infiltrações (injeção de corticoide no local, que tem alta eficácia contra a dor);

Cirurgia (a única indicação absoluta é a presença de déficit neurológico progressivo).