Enjoo e mais sinais: infarto em mulheres nem sempre vem com dor no peito

A contração dolorosa dos músculos entre as omoplatas, próximo às escápulas, passa por mera tensão.

Por causa dos sintomas tão diferentes daqueles que a gente associaria a um infarto masculino, ele se mantém despercebido.

O tempo em que o infarto permanece ignorado, extrapolando o tempo ideal de duas horas para alguém ser socorrido e ter boas chances de se recuperar, costuma ser fatal.

Diferenças biológicas

Por fora, tirando o tamanho, o músculo cardíaco parece igual. No entanto, o modo como os hormônios afetam o endotélio, a camada interna dos vasos, é diferente.

O endotélio faz com que a angina — nome dado para a dor no peito durante um infarto, causada pela diminuição do fluxo de sangue no coração — seja disparada por pequenos vasos nos arredores da área afetada. Esses vasos, então, começam a sofrer uma série de microespasmos. É quando surge um mal-estar difuso, pouco compreendido.