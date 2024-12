5 sinais de deficiência de vitamina B12 para você ficar alerta

Imagem: iStock

Existe um longo trato nervoso correndo de nosso cérebro e ao longo da medula espinhal até mãos e pés. Conhecido como trato posterior, ele é revestido por uma substância branca chamada de mielina, que tem o papel de isolar e proteger os nervos, além de acelerar os impulsos nervosos, possibilitando que suas mãos e pés sintam o toque, por exemplo.

O que você precisa saber é que o cérebro necessita de B12 para produzir mielina. Então, ao ter pouco dessa vitamina essencial, a mielina se destrói e os impulsos nervosos não podem viajar tão rápido. O resultado? Sensações de formigamentos em suas mãos e pés.

3. Pouco equilíbrio

Assim como uma quebra de mielina em seu trato posterior pode fazer com que você perca seu senso de toque, também pode afetar sua propriocepção, termo utilizado para nomear a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, tudo sem utilizar a visão. Sem ela, a tendência é cairmos no chão. Se isso estiver acontecendo com alguma frequência, procure o médico. Ele provavelmente vai sugerir um exame de sangue.