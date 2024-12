Remédio contra queda de cabelo causa disfunção erétil?

Sim, com o passar dos anos a doença evolui, tem a ver com a idade, mas também com questões genéticas e hormonais. Há pessoas com 20 anos completamente calvas, assim como indivíduos que começam a apresentar o problema aos 50, 60 anos.

Uma dúvida comum é se após uma certa idade a calvície estabiliza. Depois dos 50, diminui a velocidade da condição, mas os fios continuam caindo.

No caso das mulheres, há o agravante da menopausa, elas ficam vulneráveis a desenvolver a alopecia androgenética de forma mais significativa nesta fase. A reposição de hormônios masculinos tende a acentuar a calvície.

Remédio contra queda de cabelo, como a finasterida, causa disfunção erétil?

Usuário de finasterida desde os 16 anos, Almeida diz que o remédio pode diminuir a libido, o desejo, mas não causa disfunção erétil, isso é mito.

Ele pondera que seu uso é seguro, e como qualquer medicação, pode ter efeitos colaterais. Alguns pacientes podem relatar sensibilidade nas mamas.