OMS diz que Ozempic pode acabar com pandemia da obesidade, mas não sozinho

Medicamentos para a perda de peso, como Ozempic e Mounjaro, podem ajudar a acabar com a pandemia de obesidade no mundo, incluindo outras intervenções médicas, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). A conclusão foi publicada em um artigo no periódico JAMA, nesta quarta-feira (18).

O que diz artigo sobre obesidade

Fim da pandemia de obesidade. OMS afirmou que remédios desenvolvidos pelas farmacêuticas Novo Nordisk e Eli Lilly abrem essa possibilidade. Os remédios são conhecidos pelos nomes comerciais de Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Todos têm como princípio ativo a semaglutida, substância que simula a ação do GLP-1, hormônio que inibe a fome e regula o nível de açúcar no sangue (glicemia).

No entanto, agência global de saúde pediu cautela. Autores do artigo, o cientista-chefe da OMS, Jeremy Farrar, a diretora de nutrição, Francesco Branca, e a assessora sênior de Farrar, Francesca Celleti, disseram temer que os medicamentos possam distorcer a resposta à crise global da obesidade.