Quais estados têm mais gente com DNA de origem africana? E nativa?

Cerca de 60% dos brasileiros têm ancestralidade europeia, 27% têm origens africanas e 13% indígena, em diferentes graus que variam de acordo com as regiões do país. A conclusão é de um estudo genético liderado por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) publicado ontem na prestigiada revista científica Science.

Cientistas conseguiram determinar qual foi a contribuição de cada povo para a população de diferentes estados. Por exemplo, as populações com maiores porcentagens de ancestralidade africana estão no Nordeste, de indígenas no Norte, enquanto as europeias se concentram mais no Sul.

Já o Sudeste e o Centro-Oeste são mais diversos. Ao Estadão, pesquisadores revelaram as percentagens de 11 estados bem representados no estudo (em negrito, o maior percentual encontrado na pesquisa entre as três genéticas):