Vítima de Ozempic falso foi parar na UTI: 'Poderia ter morrido'

Médica da paciente disse que ela estava com alteração do nível de consciência. A caneta que ela estava usando tinha insulina, e não semaglutida, o que favorece o quadro de hipoglicemia grave (nível muito baixo de glicose no sangue).

Outras duas vítimas do Rio de Janeiro relataram sintomas após aplicação da caneta. Empresário Rafael Borsetto teve sonolência e boca seca. "Meu batimento cardíaco ficava acelerado e tinha vontade de comer doce", contou. Após comentar com o médico, ele descobriu que a medicação era falsa. No lugar da semaglutida, tinha insulina.

Já o engenheiro Dib Nessim teve calafrios e sensação de desmaio. O homem tem diabetes tipo 2 e trata a doença com Ozempic há três anos. Quando soube pelo médico que estava tomando medicamento falso, Dib ficou indignado. "Saí dando chute em tudo. Fiquei chorando igual criança."

Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga. Ao Fantástico, órgão informou que "já ouviu vítimas e testemunhas, e que as investigações estão em andamento."

Como saber se é falso?

Há diferenças nas cores dos produtos. O fabricante do medicamento pede para que clientes prestem atenções às canetas. A de Ozempic é de cor azul clara, com o botão de aplicação cinza. Já canetas de insulina são azuis escuras, com botão laranja.