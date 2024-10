Como saber se Ozempic é falso? Mulher passou mal 15 minutos após aplicação

Uma mulher deu entrada no hospital Copa D'Or no dia 17 de outubro com hipoglicemia grave —a suspeita é de que tenha usado uma caneta de Ozempic falsificada.

O que aconteceu

A paciente comprou o medicamento em uma farmácia e o vendedor teria tentado vender mais de uma caixa, alegando que o produto mudaria de empresa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro passou a investigar o ocorrido. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o caso foi registrado na 13ª DP, de Ipanema, e "diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos". Ela usa o medicamento com o acompanhamento de um endocrinologista e decidiu ir ao hospital ao se sentir mal 15 minutos após a aplicação.

O hospital disse que a paciente tinha "quadro clínico grave e de difícil identificação". Ela foi atendida e o quadro, tratado e revertido. "Houve a suspeita de que a paciente poderia ter sido vítima dos efeitos de um remédio falsificado. O hospital, então, informou as autoridades responsáveis, para que seja feita a devida apuração", disse o Copa D'Or. A paciente se recuperou e teve alta no dia seguinte.