Vítima de queimadura recebe pele impressa em 3D pela 1ª vez no mundo

Rebecca afirmou não ter sentido dor após o procedimento. "Fiquei muito surpresa por não sentir dor —eu esperava [sentir] um pouco —pelo menos no local onde fizeram o enxerto, mas ficou tudo bem. Meu maior problema foi ficar parada por seis dias", relatou.

Como é feita a impressão em 3D de pele

O processo utiliza técnicas desenvolvidas pela empresa Inventia Life Science. A companhia é criadora do robô cirúrgico Ligo. "[O robô] imprime biomateriais diretamente na ferida com precisão, auxiliando o cirurgião a reconstruir o tecido perdido após o trauma", explicaram as autoridades de Nova Gales do Sul em comunicado divulgado na última semana.

O projeto foi conduzido em conjunto com o Laboratório de Pele da Unidade de Queimados do hospital. Ao longo da pesquisa, os especialistas conseguiram isolar células da pele de pacientes antes que a nova camada de pele fosse gerada, utilizando a impressora 3D robótica.

Segundo os médicos, o tratamento inadequado de feridas pode provocar cicatrizes, especialmente em queimaduras extensas. Essas cicatrizes podem impactar a qualidade de vida a longo prazo, "além de sobrecarregar significativamente o sistema de saúde", diz o comunicado. Para mitigar estas complicações, os especialistas buscam alternativas para o tratamento deste tipo de ferida.