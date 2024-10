Ozempic e Wegovy têm benefícios para além de tratar diabetes e obesidade

Diversos estudos já comprovaram os benefícios da substância para obesidade e sobrepeso. Uma pesquisa realizada ano passado mostrou que a média de perda de peso foi de 13,4% em um ano. O tratamento com semaglutida também diminuiu significativamente a pressão arterial, o colesterol total e "ruim" (LDL) e triglicerídeos. Um outro estudo sobre a semaglutida indicou perda média de 14,9% do peso total em 17 meses em pessoas com obesidade.

Problemas cardiovasculares

Outros benefícios da medicação envolvem menor risco de ataque cardíaco e AVC. Estudo recente publicado no The Lancet, em agosto deste ano, mostrou uma redução de 20% em eventos cardíacos. Os participantes da pesquisa eram pessoas com obesidade ou sobrepeso, com doenças cardiovasculares. No caso, a apresentação do remédio utilizado era o Wegovy (2,4 mg de semaglutida).

Semaglutida reduz formação de placas nas artérias. Isso acaba reduzindo os riscos da aterosclerose. Além disso, a própria redução do peso afasta diversos tipos de problemas de saúde, que são consequências da obesidade. Só pelo fato de alguém eliminar gordura corporal, o controle glicêmico já melhora, os níveis de colesterol e triglicérides no sangue tendem a diminuir, a pressão arterial costuma baixar e um estado de eterna inflamação alivia.

Imagem: iStock

Doença renal crônica

Estudos publicados neste ano mostram impacto da semaglutida contra doença renal crônica. Um deles, realizado pela fabricante Novo Nordisk, apontou a redução da progressão da doença renal, com uma diminuição de 24% do risco combinado de doença renal e cardiovascular em pessoas com diabetes.