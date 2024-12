Secreção é anormal? Sexo alarga? 14 perguntas e respostas sobre vagina

O clitóris é formado por dois corpos cavernosos que se espalham ao longo dos lados da vagina e ao redor da uretra, além de ter diversas terminações nervosas. Isso o torna o órgão mais sensível ao toque e ao estímulo e ajuda no prazer sexual feminino.

11. Toda dor durante a relação sexual significa um problema de saúde?

Nem sempre a dor durante a relação sexual é um sinal de problema de saúde, mas é importante ficar atenta. Em alguns casos, a dor pode ocorrer por falta de lubrificação ou por posições desconfortáveis. No entanto, se a dor persistir, for intensa ou vier acompanhada de outros sintomas, como sangramento ou sensação de queimação, pode indicar condições como infecções, endometriose ou problemas no assoalho pélvico.

12. Todas as vaginas e vulvas são iguais?

Assim como outras partes do corpo, as vaginas e as vulvas apresentam características únicas em cada mulher. A vulva, que é a parte externa da genitália feminina, pode ter variações no tamanho, forma, cor e na aparência dos pequenos e grandes lábios. Já a vagina, que é uma estrutura interna, também pode variar em comprimento e elasticidade.

13. Durante a menstruação, a vagina fica "suja" e precisa ser higienizada com mais frequência?

A menstruação é um processo natural, e a vagina possui mecanismos próprios para se manter limpa. A higiene deve ser feita na vulva (parte externa), com água e, se necessário, um sabonete neutro. Não é preciso realizar limpeza interna nem aumentar a frequência de higienização. Evitar produtos perfumados ou duchas vaginais é importante, pois eles podem alterar o equilíbrio natural da região.