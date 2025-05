Casos de infecção genital por bactéria que 'come carne' chocam médicos

Médicos do Shrewsbury and Telford Hospital, do sistema público de saúde da Inglaterra, descreveram três novos casos de fasciíte necrosante —a infecção pela bactéria que "come a carne" do corpo humano, incluindo pele e músculos —na região genital de mulheres, em um novo artigo publicado em 8 de abril no periódico tradicional BMJ Case Reports.

O intuito dos profissionais é fazer um alerta para o número crescente destes casos no hospital, que também têm sido relatados na Europa e nos EUA.

O que aconteceu

Ginecologistas relatam três casos recentes no estudo, mas salientam que o número vem aumentando. O hospital teria tido um salto nos diagnósticos deste tipo, com 20 casos entre 2022 e 2024, quando apenas 18 haviam sido encontrados nos 10 anos anteriores. Segundo o site Live Science, diversos países da União Europeia e os EUA têm relatado aumento das infecções.