Palmeiras vence Bolívar em 12 minutos e confirma melhor campanha da Liberta

2º tempo é sonolento, mas Abel usa elenco

Se com 12 minutos do 1º tempo o Palmeiras já começou a se poupar, o mesmo aconteceu na etapa final. A equipe esperava uma atitude do Bolívar, que conseguiu criar mais chances, mas não assustou em nenhum momento.

O destaque positivo ficou para as peças que Abel usou no 2º tempo: Vanderlan, Mayke, Raphael Veiga, Luighi e Flaco López ganharam minutos. Mayke e Veiga se recuperaram de lesões e precisavam de ritmo de jogo, e Luighi não atuava no profissional desde o dia 3 de abril, na vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal, no Peru.

Lances importantes

Vitor Roque leva perigo em tentativa de bicicleta. Aos 4 minutos, Felipe Anderson cruzou bola na área, Facundo Torres escorou, e Vitor Roque emendou uma bicicleta. A bola passou perto do gol do Bolívar e arrancou suspiros dos torcedores no Allianz Parque.

Murilo abre o placar para o Palmeiras. Logo aos 6 minutos, Piquerez teve espaço pelo lado esquerdo e fez cruzamento perfeito para Murilo. O zagueiro cabeceou firme e estufou as redes de Cordano, sem chances para o goleiro do Bolívar.