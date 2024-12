De 126 kg para 92 kg: o que o cantor Ferrugem fez para emagrecer 34 kg?

Eu não dormia bem, eu levantava o tempo inteiro, eu dormia de barriga para cima. Eu não conseguia ver a 'pinça', irmão, tristão, tá ligado... Irmão, [sobrepeso] mexe no subconsciente da pessoa, no teu psicológico, mexe na tua saúde corporal, na tua autoestima, mexe em tudo. Ferrugem, no PodPah

O artista fez questão de destacar que não é apenas uma questão estética, mas de saúde. "Não é só o fato de estar magro, mas você estar se sentindo saudável te coloca numa condição muito melhor. Fazer um exame, um hemograma completo, e ver que está tudo no lugar, isso te deixa bem. A autoconfiança te deixa bonito", disse no podcast.

Corpo sinalizou não estar bem

Ferrugem explicou ainda que descuidou da alimentação quando passou a morar sozinho. Em determinado momento, ele disse que estava com quadros de hipertensão e gordura no fígado, além de problemas na vesícula, que precisou ser retirada.

"Quando vi, estava saindo de um show, comecei reclamar de dor, fui para a casa, jantei de boa, levinho, fui dormir, acordei de madrugada, mal, corri para o hospital, operei. Fui lá, tirei a vesícula", contou no PodPah. "Nunca é tarde para dizer para a galera que cuidar da saúde é primordial para você ter sucesso na sua vida."

10 táticas que ajudam na perda de peso

"O ideal é começar pelo básico, com pequenas mudanças que vão fazer bastante diferença depois de alguns meses", afirma a nutricionista Veronica Laino, que além de sugerir uma rotina de exercícios físicos regulares, preparou dez truques para um cardápio de perda de peso que funcione na vida real: