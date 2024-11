Efeito sanfona traz riscos à saúde? 6 dicas para não voltar a engordar

Flutuar entre um estado de fartura e outro de privação desequilibra a concentração de hormônios importantes para o controle neural do comportamento alimentar, como a insulina e a leptina. Com isso, o metabolismo fica mais lento e o apetite fica maior.

Toda vez que a pessoa emagrece, perde um pouco de gordura e um pouco de massa magra (músculos). Quando ela recupera o peso, se está sedentária, tende a ganhar mais massa gorda do que magra. Portanto, nas idas e vindas, a composição corporal piora ao longo do tempo, acumulando massa gorda e perdendo massa magra (importante para a saúde e longevidade).

Estudos mostram piora na distribuição da gordura corporal, com mais gordura prejudicial e menos gordura protetora. Isso pode causar aumento do estado inflamatório do organismo e maior risco de ter diabetes.

Também há evidências de maior risco de mortalidade precoce em pacientes que ciclam peso.

Emagrecer e engordar o tempo todo ainda pode gerar flacidez na pele.

Como o efeito sanfona impacta emocionalmente a pessoa?

Não conseguir manter o peso pode gerar frustração, sensação de incapacidade, tristeza, ansiedade e sintomas depressivos.