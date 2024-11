Como saber se você tem obesidade? IMC já não é único método

Por outro lado, valores mais baixos indicam menos gordura corporal, menos gordura visceral e acúmulo na região abdominal.

A relação entre a cintura e a altura é uma das métricas das bases do cálculo do BRI, e a depender da pontuação, quanto mais arredondado for o corpo, maior o risco de mortalidade.

O BRI sinaliza a distribuição de gordura corporal e utiliza a forma geométrica das elipses para estimar a modelagem do corpo. Portanto, mostra de forma mais clara a localização do excesso de massa gorda no indivíduo, ao considerar a circunferência da cintura no seu cálculo.

Ajuda a identificar riscos para condições como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

BRI aponta riscos à saúde de forma mais eficaz

Um estudo da JAMA Network Open destaca o Índice de Redondeza Corporal como uma medida mais eficaz do que o IMC para prever riscos à saúde relacionados ao peso.