'Superlegume' com proteína controla colesterol e melhora saúde intestinal

Os estudiosos acreditam que esse benefício ocorra devido à presença dos ômegas 3 e 6 e também das fibras, que diminuem a absorção de gordura e do LDL.

Além disso, a prevenção de doenças cardíacas ocorre também devido à presença de magnésio e potássio nesse alimento. Esses minerais ajudam a controlar a pressão arterial, que quando está alta é um fator de risco para os problemas no coração.

Mantém o intestino saudável

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Incluir o grão-de-bico na dieta ajuda a reduzir o risco de alguns tipos de câncer, principalmente o de colón, pois a leguminosa promove a produção de um ácido graxo que reduz inflamações no intestino. Além disso, as quantidades de vitamina C e E, ácido fólico e antioxidantes presentes no alimento também têm papel na prevenção do câncer.

Ainda é fonte de saponinas, substância que inibe o crescimento de células cancerosas, e a vitamina B, também presente no alimento, diminui o risco de cânceres de mama e pulmão.