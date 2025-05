Faz bem para digestão e ajuda na saciedade: benefícios da pimenta biquinho

A seguir, veja os principais benefícios da pimenta biquinho para a saúde.

1. Contribui para a digestão

A pimenta biquinho estimula a salivação e a produção de enzimas digestivas, o que contribui para o processo de digestão. Também contém fibras, que auxiliam no funcionamento do intestino.

2. Reforça o sistema imunológico

Por conter vitamina C e compostos antioxidantes, a biquinho pode atuar na modulação do sistema imunológico e contribuir para as defesas do organismo.

3. É fonte de antioxidantes

A presença de vitamina C, carotenoides e flavonoides está associada à ação antioxidante da pimenta biquinho. Esses compostos atuam no combate aos radicais livres e podem contribuir para a prevenção do envelhecimento celular e de doenças crônicas.