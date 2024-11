Feijão geneticamente modificado é criado para evitar gases; entenda

Truque caseiro para evitar gases

Imagem: Larissa Veronesi/Getty Images

Outra boa notícia é que dá para evitar o desconforto abdominal com um truque simples. A técnica, conhecida como "remolho", implica deixar o feijão de molho de 12 a 48 horas antes de cozinhá-lo. Na hora de colocar na panela, a água do molho deve ser descartada, e o feijão deve ser cozido com uma água nova.

Com esse processo, o grão se torna mais digerível, e a presença desses compostos que podem interferir na digestão é reduzida, diminuindo as flatulências, conforme explica a nutricionista Thais Barca.

"Quando for iniciar o preparo, comece com a panela aberta. Vai subir uma espuminha, que você pode ir tirando com uma colher. Assim que parar de produzir espuma, tampe a panela e finalize o processo", acrescenta Barca.

Além de diminuir a formação de gases para quem for consumir o alimento, a prática também deixa o feijão menos duro, o que reduz o tempo necessário para cozinhá-lo.