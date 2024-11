O óleo de soja é saudável? Veja os benefícios e riscos à saúde

Contém antioxidantes

A vitamina E, presente no óleo de soja, é um antioxidante que ajuda no combate ao estresse oxidativo e a proteger as células contra danos dos radicais livres. Isso pode ser benéfico para a prevenção de doenças crônicas e no envelhecimento celular.

Riscos do consumo

Quando o óleo de soja é aquecido a altas temperaturas, como no preparo de frituras, são liberados compostos nocivos, como aldeídos e acroleína.

Essas substâncias estão associadas a riscos à saúde, incluindo aumento da inflamação no corpo e maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e até mesmo câncer.

Além disso, o consumo excessivo de óleo de soja pode causar desconforto gastrointestinal, como inchaço e gases. Por ser calórico, também pode contribuir para o ganho de peso, aumentando o risco de diabetes e hipertensão.