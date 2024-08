Controla a glicose e aumenta a saciedade: 7 benefícios do feijão-branco

As fibras melhoram o trânsito intestinal e aliviam o desconforto gastrointestinal, contribuindo para uma digestão mais eficiente.

Contribui com a saúde cardiovascular

As fibras presentes no feijão-branco reduzem os níveis de colesterol LDL ("ruim") no sangue, o que diminui o risco de doenças cardiovasculares.

O potássio ajuda a regular a pressão arterial, reduzindo o risco de hipertensão. Ambas as condições são consideradas fatores de risco para problemas no coração.

Os antioxidantes também melhoram a função cardiovascular e protegem o coração contra doenças.

Ajuda no controle do peso

O consumo de feijão-branco promove a saciedade devido ao seu alto teor de fibras e proteínas. As fibras ajudam a prolongar a sensação de plenitude e a reduzir a fome, pois aumentam o volume do alimento no estômago e desaceleram o processo de digestão. Portanto, mantêm a sensação de saciedade por mais tempo.