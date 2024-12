Treino de 30 minutos para fazer em casa e queimar os excessos do fim de ano

Imagem: Getty images

Flexão de braços com prancha isométrica: apoie as mãos no chão, afastadas em largura um pouco maior que a dos ombros. Os pés devem ficar alinhados com os ombros, também tocando o solo. Flexione os cotovelos em direção ao chão. Após realizar uma flexão, fique 4 segundos em posição de prancha, apoiando o antebraço no solo e contraindo o abdome.

Abdominal curto: deitado, apoie os pés no chão e mantenha as pernas abertas na largura dos quadris e os pés apoiados. Eleve o tronco lentamente, tirando os ombros do chão, e volte.

Corrida estacionária: simule uma corrida intensa, levantando os joelhos em direção ao peito, sem sair do lugar.

2º BLOCO

Realize 50 segundos de cada exercício. Após repetir o circuito duas vezes, descanse por 1 minuto.