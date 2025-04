Quer ganhar mais músculos? Evite esses 5 erros que muita gente comete

Um erro comum na academia é não respeitar o tempo de descanso entre as séries. Tem gente que descansa pouco e não consegue manter a força, e outros que exageram no tempo —muitas vezes se distraindo no celular.

Para quem busca hipertrofia, o ideal é pausar entre 45 segundos e 1 minuto e meio. Descansar menos atrapalha o desempenho, enquanto descansar demais diminui a intensidade do treino e o estímulo que o músculo precisa para crescer.

3. Não descansar adequadamente entre um treino e outro

Os músculos crescem fora da academia, enquanto você descansa. Durante o treino, as fibras musculares se rompem, mas é no descanso que elas se recuperam e ficam mais fortes.

Por isso, quem busca hipertrofia precisa respeitar o tempo de recuperação: o ideal é dar de 36 a 48 horas antes de treinar o mesmo grupo muscular de novo. Ou seja, se treinou perna hoje, amanhã pode treinar outra parte do corpo, como peito ou costas.