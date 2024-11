Musculação: exercícios compostos queimam mais calorias e definem o corpo

1. Agachamento: trabalha majoritariamente os músculos das pernas, mas ativa também toda a região do core e dos glúteos. Pode ser feito com o peso corporal, com barra, halteres, na barra guiada ou no leg press.

2. Supino: é um exercício focado nos músculos da região peitoral, mas trabalha em sinergia o core, os tríceps e a região dos ombros. Pode ser feito livre (flexão de braços), com barra, halteres ou na máquina.

3. Levantamento terra: é um dos mais completos. Ativa os músculos de praticamente todo o corpo: costas, pernas, ombros, braços e core. Pode ser feito com barra ou com halteres.

Imagem: iStock

4. Barra fixa: trabalha principalmente os músculos das costas, mas usa os bíceps como sinergistas, além da porção posterior dos ombros. Além da barra, podem ser usadas máquinas ou polias.

5. Desenvolvimento de ombros: é um exercício focado nos músculos deltoides (ombros), principalmente na porção frontal. Porém, ativa bastante o core e os tríceps.