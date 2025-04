Dor no ombro e no pescoço ao correr? Veja seis causas e como evitar

Quando você corre, as pernas fazem a maior parte do trabalho, certo? Mas isso não quer dizer que o resto do corpo fica parado. Costas, abdome, braços, ombros e até o pescoço também entram em ação. Esses músculos ajudam a manter a postura correta, evitam dores e protegem contra lesões causadas por esforço excessivo ou movimentos errados.

Mas quando algo está errado, é capaz que você também sinta dor nessas outras regiões do corpo, especialmente no ombro e no pescoço. A seguir, mostramos seis motivos que podem causar esse desconforto.

1. Você tensiona demais os punhos ao correr

Alguns corredores costumam fechar os punhos com muita força enquanto correm. Isso cria uma tensão que pode se espalhar para os braços e para o trapézio —músculo que levanta os ombros. Com o tempo, essa tensão alcança a parte superior das costas e o pescoço.