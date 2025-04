'Twitter era meu crack': Tico Santta Cruz apagou redes para ter mais saúde

O corpo estava sedentário, só que nem sempre foi assim: o cantor pratica esportes desde os 15 anos, entre idas e vindas. Musculação, futebol, natação, corrida e surfe eram as modalidades favoritas do vocalista, que até frequentou semestres da faculdade de educação física. Por isso, tinha memória muscular e conhecimento corporal.

Agora, Tico Santta Cruz mantém rotina esportivo até aos fins de semana Imagem: Acervo pessoal

"Tinha todo o combustível, sabia os movimentos, tinha conhecimento, mas nunca consegui me concentrar nisso. Tinha um potencial construído e, agora que pude me concentrar, os resultados mentais e físicos são evidentes. Hoje, com 47 anos, tenho um corpo que nunca tive na vida", comenta o artista.

Tico pratica natação, musculação, corrida e ciclismo. Exercício virou parte da rotina, mesmo em meio à vida na estrada com os shows dos Detonautas —foram 50 no ano passado. O vocalista busca academias, ou faz exercícios com pequenos aparelhos, e mantém a alimentação equilibrada, dando preferência a saladas e proteínas.

Ele cortou açúcar do dia a dia e reduziu o álcool, que consome com um intervalo de ao menos 20 dias. "Não quero parecer radical. Se me der vontade eu como, mas não com excessos. Aprendi a moderar", diz.