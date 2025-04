Começou a treinar? Veja sinais de que o exercício está dando resultado

"Com a adaptação neurológica, o corpo ativa mais fibras musculares para realizar um movimento, como levantar um peso. Isso acontece pela melhoria na comunicação entre os neurônios motores e as fibras musculares, tornando a ativação mais eficiente e economizando energia", aponta Tulio Banja, do Instituto de Educação Física e Esportes da UFC (Universidade Federal do Ceará).

Segundo ele, essa adaptação ocorre rapidamente, sendo comum dobrar o peso levantado nas primeiras duas a quatro semanas de treinamento. Após esse período, ocorre um platô e o aumento de força deixa de ser linear.

"Não é mais possível aumentar o peso continuamente, como no exemplo: 'na primeira semana levantava 10 kg, na segunda 15 kg, na terceira 20 kg', pois as adaptações neurológicas se estabilizam", diz Banja.

No entanto, é essencial respeitar esse período de aprendizado. Se a pessoa tentar aumentar muito a carga sem dominar a técnica do movimento, há o risco de desenvolver padrões inadequados e prejudiciais ao corpo durante o movimento. Assim, a evolução deve ser gradual e controlada, no tempo de cada um.

Por outro lado, é nessa fase que as atividades simples, como carregar sacolas do mercado ou empurrar um carrinho de compras, passam a exigir menos esforço. Isso é resultado da adaptação inicial do corpo à nova rotina de exercícios.

Além disso, com a continuidade do treino, o condicionamento físico melhora, incluindo a capacidade cardiorrespiratória e circulatória.