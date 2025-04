7 dicas fáceis de seguir para não abandonar a atividade física

Experimentar um treino em outro local.

3. Malhe com alguém que goste da mesma modalidade que você

Imagem: iStock

Treinar com um amigo é um ótimo incentivo, pois cria um compromisso tanto com a atividade física quanto com o colega. A ideia de deixar alguém na mão pode ajudar a manter a frequência, mesmo em dias de cansaço ou imprevistos.

Além disso, um parceiro de treino pode motivar, desafiar e ajudar a acompanhar sua evolução, tornando os exercícios mais dinâmicos e produtivos.

4. Arrume as roupas de treino na véspera

Organizar sua mochila da academia ou separar os acessórios de corrida na noite anterior ajuda a preparar sua mente para o treino. Isso cria um compromisso com a atividade física e reduz a preguiça, afinal, já está tudo pronto. Além disso, evita desculpas como "acordei atrasado e não tive tempo de malhar".