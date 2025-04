Skipping, Z, ondas e outras gírias importantes para praticantes de corrida

É a gíria para quando você precisa reduzir drasticamente o desempenho durante um treino ou prova (seja por causa de uma dor na perna ou por falta de fôlego), a ponto de precisar caminhar ou parar. Para evitar esse tipo de frustração, alimente-se e hidrate-se bem nos dias anteriores ao evento e respeite seu condicionamento.

Exercícios educativos

Além de correr, é importante incluir na rotina alguns exercícios educativos para melhorar a técnica. Eles ajudam na coordenação, evitam lesões e aumentam o desempenho. Esses exercícios ensinam, por exemplo, a movimentar corretamente os braços (sem cruzá-los na frente do tronco) e evitam desperdício de energia e dores no quadril.

Skipping (correr com os joelhos estendidos na altura dos quadris) e kick out (correr com os joelhos estendidos) são exemplos de educativos. Eles podem parecer estranhos no começo, mas fazem toda a diferença. Converse com seu treinador para aprender a executá-los corretamente e aproveitar os benefícios para sua corrida.

Treino regenerativo

Quando aparece na planilha, quer dizer uma sessão de corrida bem leve para soltar a musculatura e aumentar a quilometragem rodada semanal. Quando a recomendação é tirar o dia para descansar da corrida (praticando nenhuma atividade ou alguma mais leve), temos o day off.