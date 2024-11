'Fada das Bundas' ensina caminho para glúteos mais fortes e definidos

É a parte superior dos glúteos, tendo como foco dois músculos da região: o glúteo médio e o glúteo mínimo. Essa porção, quando bem treinada, é a que dá o visual de bumbum empinado. Carol indica como um ótimo exercício para essa região a elevação da perna estendida.

Como fazer?

Com a caneleira em uma das pernas, fique na posição de quatro apoios, com cotovelos e joelhos apoiados no chão. Estique a perna com a caneleira para cima e, mantendo-a estendida, faça um movimento de contração da parte superior do glúteo, movendo a perna para cima e para baixo. Lembre-se de manter o tronco estável. Execute as repetições e realize o movimento do outro lado.

2. Bola principal

É a maior porção do glúteo, representando a parte com a qual sentamos. Ela é a que dá maior volume à região. Segundo Carol, um ótimo exercício para esta porção do bumbum é o coice.

Como fazer?