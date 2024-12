'Correr entre mulheres foi o melhor incentivo para os meus primeiros 10 km'

Uma das formas de evoluir na corrida é ter metas. Com objetivos em mente, você se mantém motivada nos treinos de forma progressiva e percebe melhora no desempenho. Foi assim que cheguei à minha primeira prova de 10 km no último domingo (1º), estreando na Venus Women's Half Marathon —também com percursos de 5 km, 15 km e 21,1 km.

A seguir, conto essa experiência e o que aprendi no processo para correr mais longe, que pode te ajudar a conquistar suas próximas distâncias também.

Um lugar acolhedor

A minha primeira prova de corrida de rua, de 5 km, foi há mais de um ano e também destinada apenas ao público feminino. Foi simbólico, então, ter escolhido a Venus como alvo para completar meus primeiros 10 km. Correr entre mulheres foi o melhor incentivo que eu poderia ter, algo com poder de inspirar e despertar o melhor da minha versão corredora.