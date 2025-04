'Como 1 kg por refeição': ele levanta 370 kg e começou com sacos de cimento

Quando eu estava em cima do andaime trabalhando, pedia para ele colocar a massa na carriola. Ele não só colocava como também levantava a carriola com a massa e a colocava em cima do andaime. Isso não era normal, porque outros serventes nunca faziam isso, ninguém fazia, já que é muito pesado. Só levantar a massa já era difícil, imagina colocar tudo de uma vez.

Devanir Piovezan, pai de Willian

A virada de chave veio no fim de 2023, quando um amigo incentivou Bitelo a enviar um vídeo para a Growth, empresa de suplementação esportiva. Mas, para chamar atenção, ele decidiu exagerar um pouco no "currículo".

"Eu falava que tinha 2,15 m, 150 kg e 22 anos. Mas eu nem tinha isso tudo", admite. A farsa foi logo descoberta, mas não diminuiu o impacto que ele causou.

John Sousa, coordenador da Growth, se lembra do momento: "Pensei: esse cara é um absurdo de gigante! Quando pedi um vídeo dele se pesando e medindo, vi que não era tão alto, tinha 2,02 m e 127 kg, mas a força dele era real".

Depois de um teste, a Growth decidiu apostar nele. No início de 2024, ele começou sua preparação profissional e, rapidamente, conquistou títulos.

No campeonato brasileiro, quebrou o recorde mundial de levantamento terra, mas o feito não foi validado por falta de arbitragem oficial. A consagração veio na Colômbia, no Sul-Americano, quando levantou 340,5 kg e garantiu o recorde mundial. No mundial, fez o exercício com 350 kg, foi campeão de sua categoria, mas sem bater recorde.