Não gosta de fazer exercício? 7 maneiras simples de torná-lo um hábito

Se você quer fazer da atividade física um hábito, aqui vão sete dicas recomendadas pelos especialistas consultados por VivaBem.

1. Escolha algo de que você goste

Imagem: Getty Images

Pode esquecer o "no pain, no gain". A verdade é simples: se você não curte o que está fazendo, o risco de desistir é gigante. Então, em vez de se torturar com algo que você odeia, escolha uma atividade que te dê prazer.

Vale caminhada no parque ou na rua, aulas de dança, pular corda, andar de bicicleta, jogar vôlei, fazer ioga ou pilates. Quando o exercício vira prazer, ele também vira hábito.

2. Vá aos poucos

Começar empolgado é ótimo, mas também não dá para chegar com tudo no primeiro dia da atividade que você se propôs a fazer. É preciso ir aos poucos, com metas viáveis e mais próximas da sua realidade.