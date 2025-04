Treino funcional: por que todo corredor deveria fazer?

Uma grande vantagem do treino funcional é que há muitos lugares que oferecem esse tipo de atividade em grupo. E quando o assunto é manter a constância, se desafiar e curtir o processo, o treino em grupo tem uma força única.

O treino funcional em grupo tem um poder que vai muito além do físico. Ele transforma o ambiente, cria conexão e faz com que as pessoas que talvez não gostassem de treinar passem a sentir prazer e propósito no movimento.

Isso porque o funcional já é um tipo de treino dinâmico, criativo e que envolve o corpo inteiro. Agora, imagina tudo isso acontecendo com música, com pessoas ao seu lado, com energia no ar e incentivo mútuo? O que era só exercício vira experiência. O que era só suor vira celebração coletiva.

A primeira diferença que o grupo traz é o compromisso.

Você sabe que vai encontrar outras pessoas lá. Você sabe que, se faltar no treino, vai fazer falta para as pessoas do grupo. Isso ativa um senso de responsabilidade que é quase impossível manter quando se treina sozinho.

E mais: você é puxado para cima. Ver alguém ao seu lado dando o máximo, rindo no meio do esforço ou completando um desafio te inspira a continuar.