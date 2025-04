Entenda a diferença entre calistenia e musculação

No entanto, é possível aumentar a dificuldade na calistenia de outras formas, como mudando o ângulo, a amplitude e o controle dos movimentos. Por exemplo, uma flexão de braços pode ser feita com os joelhos no chão (mais fácil) ou com as pernas elevadas, tornando o exercício muito mais desafiador.

3. Desenvolvimento muscular

Imagem: iStock

A calistenia pode trazer ótimos resultados no desenvolvimento muscular, desde que os treinos sejam progressivos e os movimentos bem executados.

Mesmo utilizando apenas o peso do corpo como resistência, técnicas de controle e amplitude de movimento podem gerar ganhos significativos de força e definição. Quando realizada com progressões adequadas, a calistenia permite alcançar resultados semelhantes aos da musculação, com o benefício adicional de desenvolver habilidades funcionais, como equilíbrio e coordenação.

É importante enxergar a calistenia e a musculação como práticas complementares, e não competitivas. Enquanto a musculação permite trabalhar com cargas específicas para desenvolver força e hipertrofia, a calistenia adiciona uma dimensão funcional ao treino, promovendo controle corporal, mais força funcional e mobilidade.