Remédio 'inofensivo' que você toma agora pode não ser indicado na velhice

Muitas vezes, idosos gerenciam um ou mais problemas de saúde crônicos e que têm necessidades específicas, exigindo um olhar diferenciado. Nessas situações, o uso de certos medicamentos pode agravar um quadro clínico, por exemplo, e aumentar os custos para o paciente e o sistema de saúde.

Um estudo realizado recentemente pelo Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês e publicado no JAMDA (Journal of the American Medical Directors Association) analisou cerca de 15 mil internações de pessoas com 60 anos ou mais. A análise foi feita com a ajuda de um sistema de suporte à decisão clínica integrado ao prontuário eletrônico dos pacientes que gera alertas sobre a segurança e o uso correto de medicamentos.

Nesta pesquisa, avaliamos os alertas relacionados a PIMs para idosos e sua associação com os riscos clínicos dos pacientes internados, destacando os impactos na saúde e na trajetória hospitalar. Os resultados apontaram que em 71,8% das internações houve pelo menos um alerta de uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos.

É possível que profissionais menos familiarizados com a saúde do idoso subestimem eventuais riscos e sejam mais resistentes a fazer uma revisão de medicamentos. A principal justificativa para manter os PIMs de alta criticidade na prescrição foi de que o paciente já fazia uso contínuo.

Um dos medicamentos mais citados no estudo foi o omeprazol, que é facilmente comprado nas farmácias e indicado para problemas gastrointestinais. No entanto, trata-se de um remédio que está associado ao aumento das chances de manifestar problemas cognitivos no futuro, provavelmente por interferir na absorção da vitamina B12 no estômago. Nos dias atuais, muita gente toma esse medicamento por conta própria, sem indicação clara.

Mais do que isso: em pacientes internados, a diminuição da acidez do estômago provocada pelo omeprazol pode aumentar a quantidade e a variedade de bactérias e elevar o risco de pneumonia por broncoaspiração quando a pessoa tem refluxo.