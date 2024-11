'Cópia' que funciona: medicamento biossimilar deixa remédio mais barato

São seguros porque passam pela regulamentação da Anvisa. Etapas de aprovação envolvem prova de qualidade e similaridade, bioequivalência farmacocinética, além de dados clínicos demonstrando segurança comparada e eficácia.

Insulina é exemplo de medicação biológica que tem biossimilar no mercado Imagem: Getty Images

Para que eles servem? Há diversos medicamentos biológicos e, no Brasil, mais de 50 aprovados pela Anvisa. Eles são responsáveis por tratar doenças autoimunes, cânceres, diabetes, problemas reumatológicos, entre outros.

Você com certeza conhece alguém que usa medicamento biológico ou biossimilar. Insulina (para diabetes), hormônio de crescimento (para distúrbio de crescimento), anticorpos monoclonais, como Rituximabe (lúpus e artrite reumatoide), Blinatumomab (câncer — leucemia linfoblástica aguda) e vacinas no geral são alguns exemplos de medicações que têm biossimilares.

Esses medicamento mudaram a vida de muitos pacientes para melhor. Não podemos falar em cura, mas esses medicamento biológicos, assim como os biossimilares, revolucionaram a medicina, proporcionando maior qualidade de vida para as pessoas. Cleber Sato, diretor de assuntos médicos da farmacêutica Sandoz

Há uma diferença mínima entre a estrutura do remédio de referência e o biossimilar. "Algumas estruturas presentes ali naquela molécula vão interagir da mesma forma no medicamento biossimilar, mas com outros agrupamentos [do que o de referência]. No geral, é praticamente a mesma coisa, com o mesmo efeito", explica o farmacêutico clínico LincoIn Marques, doutorando na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (SP).