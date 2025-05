Lucca é cria 'à moda antiga' de Cotia e tem patrocínio desde os 11 anos

O jovem é um tipo raro hoje em dia: o jogador que faz toda a formação e sobe ao profissional no mesmo clube. Lucas Ferreira, Ryan e Alves, os outros 'made in Cotia' que vem ganhando espaço, começaram em Flamengo, Palmeiras e Jabaquara, respectivamente.

São-paulino de coração e com toda família também torcedora do Tricolor, Lucca realizou o sonho da estreia profissional e já se tornou o jogador mais jovem a marcar em Libertadores na história do São Paulo. Agora, o jovem quer se tornar ídolo do clube.

No ano passado, foi decisivo na semifinal da Copa do Brasil sub-17 e marcou o gol que levou o Tricolor à final do torneio. O time acabaria perdendo a final para o Fluminense.

No mesmo ano, apesar de apenas 17 anos, subiu ao sub-20, marcou novamente na semifinal e participou da virada histórica em cima do rival Palmeiras na final da Copa do Brasil da categoria. Lucca entrou no intervalo e ajudou o time a sair de uma desvantagem de 2 a 0 para conquistar o título dentro do Morumbis.

No início da temporada, foi titular do ataque formado por ele, Lucas Ferreira e Ryan Francisco que conquistou a Copinha. Lucca ganhou sua vaga no time ao longo do torneio e foi importante apesar de não balançar as redes.