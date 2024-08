5 maneiras de aliviar a dor nas costas sem precisar tomar remédio

O tratamento é feito com intervenção manual para reorganizar as estruturas do organismo. O objetivo não é eliminar a dor só na hora, mas a causa dela. E os resultados podem aparecer logo no primeiro encontro. A osteopatia não tem contraindicação e é recomendada para incômodos agudos e crônicos.

3. Massagem

Se o médico liberar, algumas técnicas disponíveis em spas e clínicas são um alívio certo! A massagem relaxa a musculatura das costas e o movimento das mãos ali estimula a circulação do sangue na região, o que acelera a recuperação em caso de lesão. Uma boa prévia com a terapeuta vai ajudá-la a acertar a mão. Alguns tipos de dor se beneficiam de mais pressão, outros exigem um toque mais leve. Tem que ser uma massagem, não tortura.

4. Pilates

Lembra a tal musculatura do core de que falamos acima? Poucas modalidades na academia focam tanto nele quanto o Pilates. Nele se trabalha com exercícios integrados que ativam a musculatura do core, fortalecem e alongam.

Aliás, o próprio Joseph Pilates disse que nós somos tão jovens quanto a flexibilidade de nossa coluna. Como ainda trabalha a consciência corporal, a técnica é excelente para melhorar a postura e prevenir dores nas costas. Mas mesmo quem já sente o incômodo pode participar das aulas com autorização do médico e com o instrutor adaptando tudo para as limitações de cada pessoa.