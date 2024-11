Famosas adotam dieta do ovo, mas será que é seguro para saúde?

Então, uma pessoa que pesa 70 kg e malha pesado necessitaria de cerca de 140 g de proteína por dia. Essa quantidade do nutriente pode ser alcançada com uns 5 a 7 filés de frango, de peixe ou de carne bovina, por exemplo. Ou uns 20 ovos. Obviamente, você não precisa escolher só uma fonte de proteína: pode comer ovo e iogurte no café da manhã e lanches; e peixe, carne e frango no almoço e jantar, por exemplo.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/09/2022, 27/08/2024, 04/12/2023 e 22/02/2024