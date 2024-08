Fabio Assunção passou 3 meses comendo apenas ovos; dieta faz mal?

Dietas restritivas são comuns entre atores que precisam transformar o visual para viver um papel. Mas para quem está pensando em embarcar numa dieta assim a fim de perder peso, saiba que as consequências para o organismo podem ser grandes.

O que acontece no seu corpo?

Imagem: Louis Hansel/Unsplash

Montar qualquer dieta para emagrecer é um trabalho personalizado. O nutricionista considera as restrições possíveis no cardápio e o hábito alimentar dessa pessoa — as suas escolhas do que colocar no prato. "E comer só ovos não faz parte do hábito alimentar de ninguém. Mesmo em dietas, as pessoas comem outros grupos alimentares, como frutas e verduras", lembra Flavia Auler, coordenadora do curso de nutrição na PUC-PR.

Restringir o consumo a um único alimento aumenta o risco de deficiências nutricionais, como as de vitaminas, minerais e carboidratos. O ovo é rico em proteína, apenas. E o corpo precisa dessas outras substâncias para manter as suas reações químicas.