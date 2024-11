Amado por brasileiros, pão com ovo pode ser mais saudável sem perder charme

Débora Palos, nutricionista do Hospital Nove de Julho, diz que é importante variar o pão com ovo com outros alimentos ao longo do dia. Mas que essa combinação pode ser vantajosa se acompanhada de fibras, gorduras saudáveis e outros nutrientes de diferentes fontes.

Quando o pão com ovo é consumido no café da manhã, por exemplo, as gorduras e proteínas da combinação aumentam a sensação de saciedade. Mas é importante escolher pães integrais. Eles são digeridos mais lentamente, o que estabiliza os níveis de açúcar no sangue e evita picos de glicemia. E a fibra no pão integral contribui para uma sensação de "estômago cheio" por mais tempo e controla o apetite entre as refeições.

Acrescentar vegetais e variar preparo do ovo podem deixar prato mais saudável Imagem: Getty Images

Atenção ao consumo diário

Apesar de saboroso e prático, é preciso consumir o pão com ovo com moderação e em porções adequadas, principalmente o pão branco, para evitar ingestão excessiva de carboidratos.

"Mesmo consumido diariamente, o pão com ovo não apresenta problemas quando integrado a uma dieta planejada, respeitando o equilíbrio ideal de carboidratos, gorduras e colesterol dentro do plano alimentar", diz Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de pós-graduação da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).