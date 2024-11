Para alívio da tosse, xarope de cenoura e mel é ótima opção natural

Riscos e contraindicações

Crianças muito pequenas devem consumir cenoura com moderação, especialmente aquelas com histórico familiar de alergias alimentares e respiratórias por conta do pólen;

Além disso, pessoas com diabetes devem consumir cenouras com moderação, por seu alto teor de açúcar;

As pessoas que tomam medicamentos derivados da vitamina A também devem se atentar para a quantidade, para evitar uma dose excessiva desse tipo de vitamina;

Quanto ao mel, crianças menores de um ano não devem consumi-lo. Isso porque o alimento pode estar contaminado por esporos de uma bactéria conhecida como Clostridium botulinum, que causa o botulismo infantil. Para adultos, não há esse risco, já que eles têm a microbiota completamente formada e conseguem combater a bactéria;

Quem tem diabetes também deve maneirar no consumo do mel, pois em excesso aumenta os picos de glicemia no corpo, por ser um alimento rico em açúcar;