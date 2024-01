Vale a pena encarar chá de alho para gripe? Não cura, mas há benefícios

Medidas simples também ajudam a impedir o contágio da gripe e do resfriado. Por exemplo: manter uma boa hidratação e ter dieta saudável, lavar bem e com frequência as mãos, cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar, deixar os ambientes ventilados, utilizar lenço descartável para higiene nasal, não compartilhar objetos de uso pessoal e evitar ficar em locais fechados onde há pessoas resfriadas ou gripadas e naqueles com grandes aglomerações.

Fontes: Maria Inês Bueno de André Valery, pneumologista da DaVita Serviços Médicos e parte do corpo clínico do IAMSPE (Hospital do Servidor Público Estadual) de São Paulo; Marcella Garcez, nutróloga diretora da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), membro da Câmara Técnica de Nutrologia do CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná) e coordenadora da Liga Acadêmica de Nutrologia do Paraná; e Mauro Gomes, pneumologista membro da Comissão Científica de Infecções Respiratórias da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).

*Com matéria publicada em 29/01/2020