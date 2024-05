Mel pode reduzir colesterol e a pressão; veja 6 benefícios e como escolher

A cor do mel varia de amarelo a marrom escuro e isso pode alterar um pouco o sabor e sua doçura. Mas, de acordo com as especialistas consultadas por VivaBem, essas características não afetam os nutrientes do alimento. Essas alterações, geralmente, ocorrem devido às condições climáticas do apiário de onde o néctar é coletado, pelas formas de extração e também de como é feito o armazenamento do mel.

A seguir, confira os benefícios do alimento e se há riscos de consumo.

Imagem: Getty Images

1. Contém antioxidantes

O mel tem diversos antioxidantes, incluindo compostos fenólicos, como os flavonoides. Os antioxidantes ajudam a proteger o corpo dos danos celulares causados pelos radicais livres, que contribuem com o processo de envelhecimento e o surgimento de doenças crônicas, como câncer e problemas cardíacos. Mas, vale ressaltar, que para prevenir essas doenças é importante manter hábitos saudáveis, como dieta equilibrada e atividade física regular.

2. Pode reduzir a pressão arterial

A pressão arterial é um fator de risco para as doenças cardíacas, e o mel ajuda a reduzi-la por ter antioxidantes. Além disso, uma colher (de sopa) rasa de mel contém 18 mg de potássio. Esse mineral mantém o equilíbrio da quantidade de água nas células e compensa os efeitos do excesso de sódio na dieta —o potássio contribui com a eliminação do sódio no organismo por meio da urina.