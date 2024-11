Benefícios do suco de beterraba com cenoura: 7 razões para consumir

Misturar beterraba e cenoura em sucos é uma ótima opção para quem deseja uma alimentação nutritiva e saborosa. Essa combinação aproveita a sinergia dos nutrientes de ambos os alimentos, proporcionando diversos benefícios para a saúde.

A beterraba se destaca como fonte de manganês, potássio e folato. Além disso, contém vitaminas C e do complexo B, ácido fólico, carotenoides e betacaroteno. Um dos superpoderes do alimento é que ele é incrivelmente rico em nitratos.

Quando consumimos o nitrato natural presente em vegetais, como a beterraba, as bactérias que vivem na nossa boca dão o pontapé inicial para que ele seja transformado em nitrito e, na sequência, em óxido nítrico, uma molécula poderosa com diversos efeitos em nosso corpo.