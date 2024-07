O que acontece no seu corpo quando você troca o açúcar pelo mel

O mel faz que o bolo escureça mais rápido. Para maior controle disso, você pode adicionar um pouco de bicarbonato na massa, assim como reduzir a temperatura do forno para retardar esse processo.

A densidade do mel faz que ele grude no medidor. Untar esse recipiente com óleo vegetal ou água reduz essa aderência.

Fontes: Flavia Auler, nutricionista, especialista em nutrição clínica e terapia nutricional, mestre em alimentos e nutrição, doutora em ciências da saúde e coordenadora do curso de nutrição da PUCPR; Monica Assunção, nutricionista, docente da Faculdade de Nutrição da UFAL (Universidade Federal do Alagoas) e integrante do corpo de profissionais do HUPAA (Hospital Universitário Professor Alberto Antunes), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); e Selma Freire de Carvalho da Cunha, médica docente da divisão de nutrologia do Departamento de Clínica Médica da FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo). Revisão técnica: Monica Assunção.

