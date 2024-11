Já teve de medir saturação? Teste pode dar pista até de doença neurológica

Alguns problemas cardíacos também podem influenciar na saturação quando a circulação do sangue fica mais lenta ou gera acúmulo de líquido nos alvéolos do pulmão, causando edema e prejudicando a troca gasosa. A baixa na saturação ainda acontece em quadros de anemia pela diminuição do número de glóbulos vermelhos, uma vez que menos oxigênio passa a ser levado para as células.

O mesmo pode acontecer com quem tem anemia falciforme —distúrbio hereditário em que parte das hemácias têm o formato de foice— alteração que dificulta a fixação do O2 que deveria ser carregado para as células do corpo.

Quais os sintomas da baixa saturação?

Os sintomas da baixa saturação podem variar de acordo com a doença que está causando o problema. Mas, em geral, a pessoa sente tontura, taquicardia, náusea, falta de ar e desmaios, já que o cérebro não recebe oxigênio suficiente.

O que fazer para melhorar a saturação?

Diante de um quadro de baixa saturação, deve-se procurar ajuda de um médico que vai avaliar e orientar o melhor tratamento a ser realizado. Caso seja por conta de um quadro respiratório infeccioso com secreção, o profissional vai orientar o uso de medicamentos para deixá-la mais fluida, contribuindo para sua eliminação a fim de facilitar a oxigenação.