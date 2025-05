Barcelona vence clássico tenso com golaço de Yamal e é campeão espanhol

O ataque do Barça pouco produziu na primeira etapa. Com Dani Olmo pouco inspirado, e Raphinha e Yamal bem marcados, as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Na volta do intervalo, Laminel Yamal fez um golaço e o Barcelona colocou uma mão na taça. O Barça passou a tocar a bola, ficando próximo dos 80% de posse e controlando completamente a partida.

O jogo ainda teve um ou outro lance mais agudo na reta final, incluindo a expulsão de Cabrera, por dar um soco na barriga de Yamal. Sem sofrer perigo, o Barça passou a rodar a bola esperando o término da partida. Até que, nos acréscimos, Fermin López recebeu passe de Yamal e fechou a conta, fazendo o 2 a 0 e garantindo o título espanhol para o Barcelona na temporada 2025.

Gols e destaques

Confusão na arquibancada. Aos 8 minutos de partida, o jogo foi paralisado por conta de uma confusão entre torcedores que estavam atrás do gol de Garcia, do Espanyol. A transmissão da partida não exibiu o momento, mas aparentemente um torcedor tentou invadir o gramado. Após o árbitro Soto Grado conversar com seguranças e jogadores de ambas equipes, a partida foi retomada após três minutos.

Espanyol no contra-ataque. A principal chance do primeiro tempo saiu aos 15 minutos, e foi dos donos da casa. O Espanyol saiu em contra-ataque rápido e Javi Puado ficou cara a cara com Szczesny, chutou no canto mas o goleiro do Barcelona foi buscar e fez a defesa.