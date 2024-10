'Engordei 14 kg ao tratar 3 meses uma alergia que na verdade era ansiedade'

Decidi sair das redes sociais, porque percebia que ficava mais ansiosa e mais crise eu tinha. Estar online, mas não produzir, não aparecer (devido às manchas) me deixava ansiosa. Além das coisas que consumia por lá, que também me deixavam mal. Fiquei um ano afastada.

Aos poucos, durante o processo de terapia, as manifestações no meu corpo foram diminuindo, até que, 1 ano e 8 meses depois, elas pararam completamente de surgir. Ainda tenho algumas manchas de cicatriz causada pelas coceiras, mas nada que me incomode.

Também ainda não perdi completamente os 14 kg que ganhei, mas estou no processo e me sentindo cada vez melhor. Percebi que o pior havia passado, que a ansiedade não tem cura, mas é controlada.

Eduarda Paixão atualmente. As manchas só pararam de surgir 1 ano e 8 meses após as primeiras manifestações, depois de muita terapia e de se afastar das redes sociais. Imagem: Arquivo pessoal

Hoje, as redes sociais são um instrumento de trabalho para mim, não me sinto mais com obrigação de sempre estar produzindo e presente em tudo. Estou mais seletiva com as pessoas com quem eu ando, quem eu sigo, conteúdos que consumo e o que posto, se têm algum tipo de relevância e pode ajudar alguém.

Hoje não tenho mais aquela obrigação de dar satisfação nas minhas redes sociais."